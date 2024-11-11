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ЗМІ: Росія намагається вплинути на вибори в Румунії

Зокрема, мережі тролів намагаються отримати нелегітимний контент для просування певних кандидатів.

ЗМІ: Росія намагається вплинути на вибори в Румунії
Екскандидатка в президенти Румунії Діана Шошоаке
Фото: Скріншот з відео

Росія намагається вплинути на вибори в Румунії. Можливо, Москва діятиме навіть через деяких кандидатів у президенти. 

Про це повідомляє Digi24 з посиланням на джерела.

“Існує інформація з політичних джерел, які стверджують, що Росія діє, щоб вплинути на вибори в Румунії. Вони працюють через довірених осіб, через посередників, таких як організації, організації, афілійовані або фінансовані росіянами, можливо, навіть через кандидатів”, - йдеться у повідомленні.

Також румунські правоохоронці перевіряють, чи намагається хтось поставити під сумнів членство Румунії в Європейському Союзі та НАТО.

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Крім того, румунські парламентарії вимагають перевірити, чи такі країни, як Росія, Китай, Північна Корея намагаються впливати на вибори, і чи є хакери, які атакуватимуть державні установи Румунії. 

Міністр цифровізації розповів, що існують мережі тролів, і були виявлені акаунти в соціальних мережах, які належать до добре організованих мереж. Вони намагаються отримати нелегітимний контент для просування певних кандидатів. Румунська поліція навіть відкрила кримінальну справу з цього приводу.

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