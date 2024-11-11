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В Німеччині заарештували підлітка за підозрою в плануванні теракту

Ймовірно, підліток планував теракт на різдвяному ярмарку.

В Німеччині заарештували підлітка за підозрою в плануванні теракту
Різдвяний ярмарок у Мюнхені (ілюстативне фото)
Фото: EPA/UPG

У місті Ельмсхорн в Німеччині слідчі державної безпеки заарештували 17-річного підлітка. Він, ймовірно, планував теракт на різдвяному ярмарку.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Bild.

Зазначається, що 17-річний підліток начебто хотів наїхати вантажівкою на людей на різдвяному ярмарку. Про це свідчить перехоплена розмова та прочитане повідомлення.

Правоохоронці припускають, що заарештований, який перебуває у в'язниці Шлезвіга, має ісламістське походження. 

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"Ми розслідуємо підозру в підготовці серйозного акту насильства, який загрожує державі, і в змові з метою вчинення злочину, а саме вбивства. Відносно 17-річного підозрюваного оголошено про арешт", - розповів старший прокурор Бернд Вінтерфельдт.

  • У німецькому місті Золінген поблизу Дюссельдорфа 23 серпня чоловік з ножем напав на перехожих під час проведення фестивалю. Правоохоронці підтвердили смерть трьох людей, ще четверо зазнали поранень.
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