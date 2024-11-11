В Німеччині заарештували підлітка за підозрою в плануванні теракту

У місті Ельмсхорн в Німеччині слідчі державної безпеки заарештували 17-річного підлітка. Він, ймовірно, планував теракт на різдвяному ярмарку.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Bild.

Зазначається, що 17-річний підліток начебто хотів наїхати вантажівкою на людей на різдвяному ярмарку. Про це свідчить перехоплена розмова та прочитане повідомлення.

Правоохоронці припускають, що заарештований, який перебуває у в'язниці Шлезвіга, має ісламістське походження.

"Ми розслідуємо підозру в підготовці серйозного акту насильства, який загрожує державі, і в змові з метою вчинення злочину, а саме вбивства. Відносно 17-річного підозрюваного оголошено про арешт", - розповів старший прокурор Бернд Вінтерфельдт.