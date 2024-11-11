Молдова викликала посла РФ Озерова для вручення ноти протесту

МЗС Молдови викликало посла РФ через падіння двох російських безпілотників на території країни.

Про це пише IPN.

МЗС викликає посла РФ Олега Озерова, щоб вручити ноту протесту у зв'язку з втручанням Росії у вибори в Молдові, а також внаслідок падіння російських безпілотників на території країни в неділю, 10 листопада.

Олег Озеров був призначений послом у Республіці Молдова два місяці тому, 10 вересня. Його попередник Олег Васнецов обіймав цю посаду з 2018 року.

У неділю, 10 листопада на території Молдови, у Каушанському та Ришканському районах виявили російські дрони. Пізніше у ГУР МО заявили, що знайдені безпілотники є фальш-дронами, які РФ запускає по Україні для виснаження ППО.