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Молдова викликала посла РФ Озерова для вручення ноти протесту

МЗС Молдови надсилає РФ ноту протесту через втручання Кремля у виборчий процес країни.

Молдова викликала посла РФ Озерова для вручення ноти протесту
Прапор Молдови
Фото: EPA/UPG

МЗС Молдови викликало посла РФ через падіння двох російських безпілотників на території країни.

Про це пише IPN.

МЗС викликає посла РФ Олега Озерова, щоб вручити ноту протесту у зв'язку з втручанням Росії у вибори в Молдові, а також внаслідок падіння російських безпілотників на території країни в неділю, 10 листопада.

Олег Озеров був призначений послом у Республіці Молдова два місяці тому, 10 вересня. Його попередник Олег Васнецов обіймав цю посаду з 2018 року. 

У неділю, 10 листопада на території Молдови, у Каушанському та Ришканському районах виявили російські дрони. Пізніше у ГУР МО заявили, що знайдені безпілотники є фальш-дронами, які РФ запускає по Україні для виснаження ППО.

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