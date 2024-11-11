Шольц готовий провести голосування щодо вотуму довіри до 15 січня

Раніше німецький канцлер запропонував призначити голосування у Бундестазі за вотум довіри своєму уряду 15 січня, а дострокові вибори призначити на березень.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий провести голосування у парламенті щодо вотуму довіри своєму уряду до 15 січня.

Про це пише Європейська правда з посиланням на Tagesschau.

Раніше німецький канцлер запропонував призначити голосування у Бундестазі за вотум довіри своєму уряду 15 січня, а дострокові вибори призначити на березень. Голосування за вотум довіри є необхідною передумовою для проведення виборів.

Водночас опозиція на чолі з лідером ХДС/ХСС Фрідріхом Мерцом хоче, щоб вибори відбулися в січні.

“Для мене не проблема поставити на голосування вотум довіри до Різдва”, – сказав Шольц.

Щольц запропонував лідеру парламентської фракції СДПН Рольфу Мютценіху і лідеру опозиції Фрідріху Мерцу узгодити дату проведення голосування за вотум довіри.

“Я згоден, якщо, наприклад, пан Мютценіх і пан Мерц досягнуть згоди, і я керуватимуся цим”, – зауважив він.