Шольц планує ініціювати голосування за довіру своєму уряду в січні 2025 року

Провал вотуму довіри може призвести до дострокових виборів до Бундестагу в березні 2025 року.

Голова уряду Німеччини Олаф Шольц оголосив про наміри ініціювати голосування за довіру своєму уряду 15 січня 2025 року.

Про це у зверненні повідомив Олаф Шольц.

Шольц значну частину виступу критикував Лінднера, який начебто занадто часто порушував його довіру та цікавився лише протекціонізмом і виживанням власної партії.

"Такий егоїзм незрозумілий", – наголосив канцлер.

Провал вотуму довіри може призвести до дострокових виборів до Бундестагу, які ймовірно відбудуться в березні 2025 року.

Шольц також хоче провести переговори з лідером Християнсько-демократичного союзу, який є найбільшою опозиційною партією Фрідріхом Мерцом.