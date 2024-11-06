Шольц планує ініціювати голосування за довіру своєму уряду в січні 2025 року

Голова уряду Німеччини Олаф Шольц оголосив про наміри ініціювати голосування за довіру своєму уряду 15 січня 2025 року.
Про це у зверненні повідомив Олаф Шольц.
Шольц значну частину виступу критикував Лінднера, який начебто занадто часто порушував його довіру та цікавився лише протекціонізмом і виживанням власної партії.
"Такий егоїзм незрозумілий", – наголосив канцлер.
Провал вотуму довіри може призвести до дострокових виборів до Бундестагу, які ймовірно відбудуться в березні 2025 року.
Шольц також хоче провести переговори з лідером Християнсько-демократичного союзу, який є найбільшою опозиційною партією Фрідріхом Мерцом.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц проситиме президента Штайнмаєра звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера. Він є лідером Вільної демократичної партії, яка входить до урядової коаліції.
- 54% німців, що взяли участь у соціологічному дослідженні, вважають, що чинна коаліція під проводом Олафа Шольца не повинна бути при владі і підтримують ідею проведення дострокових виборів у Бундестаг.