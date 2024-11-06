Іван Примаченко на останніх виборах йшов до парламенту за списком партії “Голос”.

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала Івана Примаченка обраним народним депутатом України.

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

“До Центральної виборчої комісії з Апарату Верховної Ради України надійшов документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Олега Макарова”, - йдеться у повідомленні.

Після розгляду цього документу ЦВК визнала Івана Примаченка, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії “Голос” під № 24, обраним народним депутатом України.

В ЦВК нагадали, що Олег Макаров був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року від політичної партії “Голос”.

Зазначимо, Іван Примаченко – співзасновник найбільшої освітньої платформи України Prometheus.