Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала Івана Примаченка обраним народним депутатом України.
Про це повідомила пресслужба ЦВК.
“До Центральної виборчої комісії з Апарату Верховної Ради України надійшов документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Олега Макарова”, - йдеться у повідомленні.
Після розгляду цього документу ЦВК визнала Івана Примаченка, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії “Голос” під № 24, обраним народним депутатом України.
В ЦВК нагадали, що Олег Макаров був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року від політичної партії “Голос”.
Зазначимо, Іван Примаченко – співзасновник найбільшої освітньої платформи України Prometheus.