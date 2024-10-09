Рух Чесно: політичні партії платили фірмам, що можуть мати з ними зв'язки, за рахунок державного фінансування

Парламентські політичні партії сплачували коштами, отриманими як державне фінансування, фірмам, пов'язаним з депутатами цих же партій. Про це йдеться в аналізі Руху Чесно.

Державне фінансування партій запровадили в 2016 році. Відтоді його отримували дев'ять партій.

"Батьківщина"

З 2016 по по 2023 рік партія "Батьківщина" платила товариствам, керівники яких були помічниками нардепів цієї політсили.

"Нам вдалося знайти такий ймовірний зв’язок із десятьма контрагентами. Протягом 2016-2023 років партія стабільно платила ТОВ «МЦ-файнанс». І за семирічний термін встигла надіслати компанії понад 8,6 млн гривень. Керівником товариства з 2009 року є Володимир Шакало. Людина з таким самим ПІБ була помічником у Олега Білоруса, Олександра Турчинова, Валерія Бабенка та Олександра Абдулліна з БЮТ та «Батьківщини». Також партія протягом шести років платила ТОВ «Інтернаціональні індустріальні проекти», яке має відношення до групи родини Тимошенко. Цій компанії партія віддала понад 7 млн гривень. Загалом із понад 120 компаній, яким партія платила з рахунку для отримання державного фінансування, ми знайшли ймовірний зв’язок із нею у 22 контрагентів. Їм «Батьківщина» віддала 67 млн гривень", – повідомили в Русі Чесно.

БПП і "Євросолідарність"

Партія "Європейська солідарність" (раніше – Блок Петра Порошенка) за цей же період платила 140 контрагентам, з них 15 можуть бути пов'язані з цією політсилою. На ці 15 товариств партія протягом семи років витратила понад 167 млн гривень.

"П’ять із цих товариств напряму належать очільнику партії Петру Порошенку або пов’язані з групою «Укрпромінвест», де ключовою особою також є Порошенко", – повідомили в Русі Чесно.

З 2016 по 2021 рік "ЄС" витратила на послуги приватного підприємства “Агентство безпеки Леопард” понад 8,6 млн гривень. За даними аналітичної системи YouControl, це підприємство має зв'язки з групою “Укрпромінвест”.

У 2019 та 2022 роках партія платила державні кошти і ТОВ “Телеканал «Прямий»”, теж пов'язаному з “Укрпромінвестом”. "ЄС" за два роки заплатила компанії понад 11 млн гривень.

У 2022 партія платила ще двом товариствам – “Спортивно-оздоровчому комплексу «Монітор»” та “Телерадіокомпанії «НБМ»”. А у 2023 – “Інтерстарч Україна”. Телерадіокомпанія входила в “Укрпромінвест”. А “Спортивно-оздоровчий комплекс “Монітор” та “Інтерстарч Україна”, за даними Чесно, належать Порошенку.

Загалом партія витратила на послуги цих трьох компаній понад 6 млн гривень.

Торік партія вирішила замовити послуги у Адвокатського об’єднання “Правовий центр ХХІ ст.”. що входить до групи “Алєксєєв, Боярчуков та партнери”. Сергій Алєксєєв пройшов до Верховної Ради VIII скликання від “Блоку Петра Порошенка”, а до IX скликання – від “Європейської солідарності”. Адвокатському об’єднанню "ЄС" заплатила понад 2,2 млн гривень. Адвокати із групи “Алєксєєв, Боярчуков та партнери” фінансово підтримують партію київського мера УДАР.

А також партія надіслала 120 млн гривень поворотної фінансової допомоги громадській організації “Солідарна справа громад”. Керує нею Антоніна Бузіло, яка у 2019 році була у виборчому списку “Європейської солідарності”.

"Слуга народу"

"Слуга народу" з 2019 по 2023 мала 80 контрагентів, і аналітики знайшли чотири можливі зв'язки контрагентів із нею. У 2020 році “слуги” дали 1,3 млн гривень ТОВ “Медіатека” власності нардепа IX скликання від партії Олександра Маріковського. Сергій Рибалко з ТОВ “Консіон” у 2019 році зробив декілька внесків на рахунок партії на 200 тис. гривень. Протягом 2020-2023 років цій компанії заплатили майже 3,8 млн гривень. Товариству партія платила за юридичні послуги.

Понад 150 млн гривень у 2020-2023 роках партія заплатила і ТОВ “Профмаркет Сервіс”. Рух Чесно з’ясував, що компанію створили за місяць до підписання договору з партією. А також – що працівниками товариства є представники партії у різних регіонах. Натомість ліквідаційну комісію товариства очолила головна бухгалтерка партії Валентина Макарова.

У 2021 році партія заплатила 5 000 гривень Державній установі “Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”. Тезка керівниці Наталії Іванченко у 2020 році пройшла до Львівської обласної ради від “Слуги народу”.

"Голос"

У "Голосу" з 2019 виявили зв’язок лише з одним товариством зі ста. Тезка власниці ТОВ “Златаленд” Наталі Злотарьової у 2019 році зробила внесок на суму 1,6 млн гривень на рахунок партії. Проте у II кварталі 2024 “Голос” платив громадським організаціям за “послуги за договором”, без уточнення, за які саме. Важливо, що протягом 2021–2023 років “Голос” не отримував державне фінансування.

ОПЗЖ

У IX скликанні державне фінансування отримувала і проросійська партія “Опозиційна платформа – За життя”. Але проаналізувати вдалося витрати партії лише за 2020 рік. Фінансові звіти за 2021–2023 роки партія не подавала: після повномасштабного російського вторгнення її заборонили. "Чесно" з'ясував, що в 2020 році партія платила кошти з державного бюджету ТОВ “Український промислово-фінансовий концерн «Славутич»”. Ця компанія пов'язана з “Групою братів Суркісів” один з яких – нардеп ОПЗЖ.

Партії минулих скликань: РПЛ, "Народний фронт", "Самопоміч"

У "Народного фронту" з 2016 по 2019 було 740 контрагентів, які отримали кошти з державного фінансування. З них щонайменше у 42 вдалося знайти ймовірні зв’язки керівництва з партією. Їм партія сплатила майже 3 млн гривень.

Партія “Самопоміч” протягом 2016-2019 років платила коштами з держбюджету понад 550 товариствам. І ймовірні зв’язки їх керівництва з партією знайшли у 28 контрагентів, яким партія сплатила понад 6 млн гривень.

Радикальна партія Олега Ляшка протягом 2016–2019 років платила державні кошти майже 500 контрагентам. А ймовірні зв’язки із нею Чесно вдалося знайти у 48 компаній. Партія заплатила їм 4 млн гривень.