Це вже третій захід у такому форматі.

Президент Володимир Зеленський прибув до Хорватії на саміт "Україна – Південно-Східна Європа". Також заплановані зустрічі з головою хорватського уряду Андреєм Пленковичем і представниками інших країн, повідомив Зеленський у Telegram.

З Пленковичем обговорять продовження оборонної співпраці, реабілітацію українських воїнів, які були поранені на передовій, а також відбудову України. На саміті у форматі "Україна плюс 12 країн" обговорять міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації Формули миру, спільне з партнерами реагування на безпекові виклики, а також взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО.

"Прибув до Хорватії для зустрічі з Премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті «Україна – Південно-Східна Європа»", – написав президент.

Україна – Південно-Східна Європа

Попередній саміт у такому форматі відбувся цього лютого. Захід відбувався у Албанії, і Зеленський брав у ньому офлайн-участь. За його результатами ухвалили спільну декларацію лідерів країн. У ній йшлося про непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік.