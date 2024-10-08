Зеленський провів Ставку щодо забезпечення Сил оборони зброєю та військовою технікою

На засіданні визначили пріоритети для нашого ОПК на наступний рік. Це - ракети, дрони, снаряди, а також активне залучення інвестицій від партнерів.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача щодо забезпечення Сил оборони зброєю та військовою технікою.

Про це він повідомив у Telegram.

Зеленський зазначив, що заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського про потреби армії до кінця року та на перспективу. Також президент заслухав доповіді всіх учасників Ставки щодо того, як ці потреби забезпечити: що ми придбаємо, що отримаємо від союзників, і що виробимо самостійно.

Доповідали на Ставці також прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепремʼєр з інновацій Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, та інші.

"Визначили пріоритети для нашого ОПК на наступний рік. Це, зокрема, - ракети, дрони, снаряди, а також активне залучення інвестицій від партнерів", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, на минулому засіданні Ставки Зеленський заслухав доповіді щодо посилення захисту прикордонних регіонів та енергетики.