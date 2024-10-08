Законопроєкт про заборону мобілізації українців до 25 років розглянуть, але демобілізації там не буде

Питання того, як демобілізувати тих, кого вже мобілізували, ще опрацьовують.

Законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних українців віком від 18 до 25 років (№11379-д) сьогодні опрацьовуватимуть у комітеті, а завтра мають винести на голосування в зал. При цьому норми про демобілізацію тих, кого вже встигли мобілізувати, в документі не буде.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що комітет засідатиме сьогодні увечері. Про це стало відомо під час засідання, трансляцію якого веде нардеп Олексій Гончаренко.

Розглянути законопроєкт у залі мають на найближчому засіданні, тобто завтра.

"А далі – знаходити варіант, яким чином заповнити вивільнені місця, для того щоб не допустити обвалів на фронті. Ми рухаємося в цьому напрямку, і я дуже прошу комітет попрацювати, щоб завтра ми могли винести в зал", – сказав Стефанчук у відповідь на запитання Гончаренка.