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Законопроєкт про заборону мобілізації українців до 25 років розглянуть, але демобілізації там не буде

Питання того, як демобілізувати тих, кого вже мобілізували, ще опрацьовують. 

Законопроєкт про заборону мобілізації українців до 25 років розглянуть, але демобілізації там не буде
Фото: poltava.to

Законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних українців віком від 18 до 25 років (№11379-д) сьогодні опрацьовуватимуть у комітеті, а завтра мають винести на голосування в зал. При цьому норми про демобілізацію тих, кого вже встигли мобілізувати, в документі не буде. 

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що комітет засідатиме сьогодні увечері. Про це стало відомо під час засідання, трансляцію якого веде нардеп Олексій Гончаренко. 

Розглянути законопроєкт у залі мають на найближчому засіданні, тобто завтра.

"А далі – знаходити варіант, яким чином заповнити вивільнені місця, для того щоб не допустити обвалів на фронті. Ми рухаємося в цьому напрямку, і я дуже прошу комітет попрацювати, щоб завтра ми могли винести в зал", – сказав Стефанчук у відповідь на запитання Гончаренка. 

  • Після ухвалення мобілізаційного законопроєкту виникла колізія, яка фактично дозволила мобілізувати юнаків від 18 до 25 років, які непридатні для мирного часу і обмежено придатні для воєнного. Придатні до військової служби юнаки мобілізації не підлягали, бо підпали під строковий призов. 
  • За словами представника "ЄС" Олексія Гончаренка, через правову колізію тисячі колишніх обмежено придатних віком до 25 років мобілізували. Та дуже часто через хвороби вони не можуть повноцінно служити. Понад те, самі військові наголошують, що необхідно призивати молодих, але здорових бійців. Після двох місяців дискусій в оборонному комітеті депутати таки рекомендували парламенту ухвалити компроміс на базі трьох законопроєктів про заборону мобілізувати колишніх обмежено придатних хлопців до 25 років і про звільнення зі служби вже мобілізованих із цієї категорії. У зв'язку з цим Олексій Гончаренко та низка інших нардепів подали до ВР законопроєкт про заборону мобілізації українців до 25 років та їх демобілізації. На основі цього документу розробили альтернативний, який уже ухвалили в першому читанні.
  • Більше про це – в матеріалі "Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20" на LB.ua. 
  • Законопроєкт рекомендували ухвалити в другому читанні, але спікер парламенту повідомив, що потрібно вирішити, як замінити уже мобілізованих юнаків. Поки що Міноборони мало видати наказ із забороною нової мобілізації молодших за 25 років та вказівкою не надсилати на передову тих юнаків, хто вже служить. 
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