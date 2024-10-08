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У Феодосії нафтобаза, в яку поцілили українські безпілотники, горить вже другу добу

У соцмережах місцеві мешканці повідомляють про евакуацію громадян із приватного сектору у прилеглому районі.

У Феодосії нафтобаза, в яку поцілили українські безпілотники, горить вже другу добу
Ураження нафтобази у Феодосії
Фото: Оперативний ЗСУ

У Феодосії нафтобаза, в яку в ніч на 7 жовтня поцілили українські безпілотники, горить вже другу добу, повідомляє “Крымский ветер”. 

Масштаб пожежі видно на супутникових знімках, що їх демонструє моніторингова група "Кримського вітру".

У соцмережах феодосійці повідомляють про евакуацію громадян із приватного сектору у прилеглому районі, а також цікавляться, чи "викачали паливо з АЗС", розташованих неподалік.

Також “Крымский ветер” повідомив, що ввечері 7 жовтня на нафтобазі вибухнула ще одна цистерна з паливом. До нафтобази помчали швидкі та пожежні машини. Раніше повідомлялося про дві знищені та три пошкоджені цистерни.

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