Сили оборони вночі уразили нафтовий термінал окупантів у Феодосії

В ніч на 7 жовтня Сили оборони України уразили черговий важливий об’єкт російських загарбників у кримській Феодосії.

Як повідомив Генштаб, вночі завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, який знаходиться у тимчасово окупованій Феодосії АР Крим. В районі об’єкту зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються.

Феодосійський термінал є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.

Завдання виконали підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

"Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають", – повідомили у Генштабі.