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Сили оборони ліквідували 1160 окупантів упродовж доби

Від початку вторгнення російська армія втратила близько 661 630 солдатів. 

Сили оборони ліквідували 1160 окупантів упродовж доби
Бійці ЗСУ
Фото: Генштаб

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1160 російських окупантів, 14 ворожих танків, 31 бойову броньовану машину та 96 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. 

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 661 630 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 8933 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17710 (+31) од,
  • артилерійських систем – 19156 (+64) од,
  • РСЗВ – 1223 (+7) од,
  • засоби ППО ‒ 972 (+2) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16643 (+65),
  • крилаті ракети ‒ 2615 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26102 (+96) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3364 (+1).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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