Сили оборони ліквідували 1160 окупантів упродовж доби

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.24 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1160 російських окупантів, 14 ворожих танків, 31 бойову броньовану машину та 96 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку вторгнення російська армія втратила близько 661 630 солдатів.

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