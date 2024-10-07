Сили оборони ліквідували 1160 окупантів упродовж доби

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1160 російських окупантів, 14 ворожих танків, 31 бойову броньовану машину та 96 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 661 630 (+1160) осіб,
- танків ‒ 8933 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17710 (+31) од,
- артилерійських систем – 19156 (+64) од,
- РСЗВ – 1223 (+7) од,
- засоби ППО ‒ 972 (+2) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16643 (+65),
- крилаті ракети ‒ 2615 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26102 (+96) од,
- спеціальна техніка ‒ 3364 (+1).
Дані уточнюються.