Окупанти вивели у Чорне море 4 ракетоносії загальним залпом до 24 "Калібрів"

У Середземному морі знаходяться 2 носії "Калібрів" залпом до 20 ракет.

Російські окупанти тримають у Чорному та Середземному морях всього 6 ракетоносіїв загальним залпом до 44 "Калібрів". Про це повідомили у ВМС.

В Чорному морі 4 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет. У Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 6 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.