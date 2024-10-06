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Міністр оборони Нідерландів відвідав Харків

Рубен Брекельманс побачив наслідки інтенсивних російських бомбардувань.

Міністр оборони Нідерландів відвідав Харків
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час неанонсованого візиту до України відвідав Харків.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"У Харкові (40 км від російського кордону) я побачив наслідки інтенсивних російських бомбардувань. Зруйновані квартири. Нестача електрики. Діти ходять до школи в бункерах", - написав він. 

Брекельманс наголосив, що Україна може захиститися від цього лише одним способом – тримаючи Росію на більшій відстані.

Раніше Брекельманс заявив, що українські військові можуть бити по військових обʼєктах на території Росії нідерландською зброєю. Він наголосив, що міжнародне право не обмежує відстань для самооборони від агресора.

Нідерланди надали Україні значну військову допомогу з початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, бойові машини: танки Т-72 (45 одиниць), броньовані гусеничні машини YPR (196 одиниць), розвідувальні машини Fennek і гусеничні машини Viking. Системи вогневої підтримки: самохідні гаубиці PzH 2000 (вісім одиниць) та 120-мм міномети. Системи протиповітряної оборони: дві пускові установки ЗРК Patriot з відповідними ракетами, мобільні зенітні гарматні системи MR-2 (100 одиниць), ракети та ракетні комплекси протиповітряної оборони, такі як Stinger.

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