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Зеленський: Росія за тиждень випустила по Україні понад 800 КАБів і майже 400 дронів

Також протягом тижня ворог застосував близько 20 ракет різних типів.

Зеленський: Росія за тиждень випустила по Україні понад 800 КАБів і майже 400 дронів
Наслідки авіаудару на Харківщині
Фото: Харківська обласна прокуратура

За тиждень Росія випустила по Україні понад 800 КАБів, близько 20 ракет і майже 400 дронів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Протягом тижня ворог застосував близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 400 ударних БпЛА різних типів", — ідеться у повідомленні.

Також президент зазначив, що минулої ночі сили ППО знищили понад 50 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях. 

Зеленський підкреслив, що цей "щоденний повітряний терор можна зупинити. Для цього потрібна єдність партнерів і далекобійність".

"На наступному тижні у межах "Рамштайну" продовжимо працювати над цим з партнерами", — підкреслив президент.

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