Також протягом тижня ворог застосував близько 20 ракет різних типів.

За тиждень Росія випустила по Україні понад 800 КАБів, близько 20 ракет і майже 400 дронів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Протягом тижня ворог застосував близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 400 ударних БпЛА різних типів", — ідеться у повідомленні.

Також президент зазначив, що минулої ночі сили ППО знищили понад 50 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.

Зеленський підкреслив, що цей "щоденний повітряний терор можна зупинити. Для цього потрібна єдність партнерів і далекобійність".

"На наступному тижні у межах "Рамштайну" продовжимо працювати над цим з партнерами", — підкреслив президент.