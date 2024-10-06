Головне за ніч та ранок неділі, 6 жовтня: обстріл Одеси, дронова атака на Київ, 169 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 169 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Сили ППО знищили всі ворожі дрони над Києвом та на підступах до міста, повідомила Київська МВА.

"Уночі ворог вчергове застосував проти Києва свої безпілотники! На столицю України російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога у місті оголошувалася тричі і сумарно тривала понад 5 годин", — ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, в місті без руйнувань та потерпілих.

Унаслідок нічної атаки "Шахедів" у шести районах Київської області впали уламки ворожих дронів.

"Ворог не припиняє атакувати нашу Київщину ударними дронами. Тривога тривала понад 12 годин. У регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються в 6 районах області. Оперативні групи продовжують свою роботу", — повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих через атаки немає.

У ніч на 6 жовтня РФ атакувала Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів. Сили ППО знищили 56 ворожих дронів та дві ракети.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено понад 90 засобів повітряного нападу противника, зокрема 2 балістичні ракети Іскандер-М, 1 крилату ракету Іскандер-К, 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Силам ППО вдалося знищити дві ракети та 56 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 82 авіаударів, зокрема скинув 130 КАБів. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 1410 дронів-камікадзе та здійснили 5130 обстрілів, з них 144 — із реактивних систем залпового вогню.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два артилерійські засоби на вогневих позиціях і три склади загарбників.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Новоторецьке, Селидове, Крутий Яр, Лисівка та Промінь. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Селидове та Крутий Яр.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Цукурине. Окрім того, ворог атакував у бік Новоселидівки, Ізмайлівки, Гострого, Максимільянівки, Катеринівки та Антонівки.

Триває операція у Курській області.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1250 російських окупантів. Загалом російські окупанти втратили вже близько 660 740 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 6 жовтня Росія атакувала Одесу шахедами. Внаслідок атаки постраждали складські приміщення і вантажні автомобілі. Поранений чоловік, повідомляє ДСНС України.

"Залучалось 47 рятувальників та 12 одиниць техніки, а також від Асоціації добровільних пожежних України - 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу", — ідеться у повідомленні.

Один чоловік отримав важкі травми і був госпіталізований внаслідок атаки.

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