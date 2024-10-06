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Росіяни завдали ударів по Ізюмському районі Харківської області

Під ворожими обстрілами опинилися Куп'янський, Харківський та Ізюмський райони.

Росіяни завдали ударів по Ізюмському районі Харківської області
обстріли Харківщини
Фото: Національна поліція України

Армія РФ упродовж доби атакувала три райони Харківської області. Найбільше постраждала Ізюмщина. 

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

У Харківському районі ворог обстріляв автошлях Безруки-Слатине. Внаслідок атаки БпЛА горіла трава.

У Куп'янському районі внаслідок обстрілу  с. Новоосинове виникло загорання приватного будинку. У  с. Соболівка горіла листяна підстилка. А в с. Сенькове внаслідок обстрілу виникло загорання трави та сміття на площі 1500 м.кв.

В Ізюмському районі у с. Нижче Солоне горіли три приватні будинки та гараж внаслідок обстрілу КАБ. Постраждав 87-річний чоловік. 

У селі Кіндрашівка Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла солома. 

В Ізюмському районі поблизу с. Нижче Солоне внаслідок обстрілу автівки БПЛА "Ланцет" загинув 49-річний чоловік.

  • На Харківському напрямку ворог намагався 6 разів штурмувати неподалік Липців, Вовчанська та Стариці. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 22 атаки окупантів.
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