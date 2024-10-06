Росіяни завдали ударів по Ізюмському районі Харківської області

Під ворожими обстрілами опинилися Куп'янський, Харківський та Ізюмський райони.

Армія РФ упродовж доби атакувала три райони Харківської області. Найбільше постраждала Ізюмщина.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харківському районі ворог обстріляв автошлях Безруки-Слатине. Внаслідок атаки БпЛА горіла трава.

У Куп'янському районі внаслідок обстрілу с. Новоосинове виникло загорання приватного будинку. У с. Соболівка горіла листяна підстилка. А в с. Сенькове внаслідок обстрілу виникло загорання трави та сміття на площі 1500 м.кв.

В Ізюмському районі у с. Нижче Солоне горіли три приватні будинки та гараж внаслідок обстрілу КАБ. Постраждав 87-річний чоловік.

У селі Кіндрашівка Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла солома.

В Ізюмському районі поблизу с. Нижче Солоне внаслідок обстрілу автівки БПЛА "Ланцет" загинув 49-річний чоловік.