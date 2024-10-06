Росіяни завдали ударів по Ізюмському районі Харківської області

Армія РФ упродовж доби атакувала три райони Харківської області. Найбільше постраждала Ізюмщина.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Харківському районі ворог обстріляв автошлях Безруки-Слатине. Внаслідок атаки БпЛА горіла трава.
У Куп'янському районі внаслідок обстрілу с. Новоосинове виникло загорання приватного будинку. У с. Соболівка горіла листяна підстилка. А в с. Сенькове внаслідок обстрілу виникло загорання трави та сміття на площі 1500 м.кв.
В Ізюмському районі у с. Нижче Солоне горіли три приватні будинки та гараж внаслідок обстрілу КАБ. Постраждав 87-річний чоловік.
У селі Кіндрашівка Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла солома.
В Ізюмському районі поблизу с. Нижче Солоне внаслідок обстрілу автівки БПЛА "Ланцет" загинув 49-річний чоловік.
- На Харківському напрямку ворог намагався 6 разів штурмувати неподалік Липців, Вовчанська та Стариці. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 22 атаки окупантів.