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На Харківщині ворог вдарив по селу КАБами та дроном. 1 людина загинула, ще 1 отримала поранення

Чоловік загинув внаслідок влучення дроном по автомобілю.

На Харківщині ворог вдарив по селу КАБами та дроном. 1 людина загинула, ще 1 отримала поранення
Фото: ДСНС Харківщина

Внаслідок чергових ворожих обстрілів Ізюмщини загинув цивільний мешканець, ще один зазнав поранень, повідомляє Харківська обласна прокуратура. 

За даними слідства, 5 жовтня близько 11:50 ворог поцілив з дрону по селу Нижче Солоне Борівської СТГ Ізюмського району. Зафіксовано влучання по цивільному автомобілю, за кермом якого їхав 49-річний чоловік. Від отриманих поранень водій помер у кареті швидкої допомоги по дорозі до лікарні.

Близько 15:30 окупанти повторно обстріляли це ж село, цього разу – із застосуванням двох КАБів. Пошкоджено приватні домоволодіння. Поранено 87-річного чоловіка, його ушпиталено.

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