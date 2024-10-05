На Харківщині ворог вдарив по селу КАБами та дроном. 1 людина загинула, ще 1 отримала поранення

Внаслідок чергових ворожих обстрілів Ізюмщини загинув цивільний мешканець, ще один зазнав поранень, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 5 жовтня близько 11:50 ворог поцілив з дрону по селу Нижче Солоне Борівської СТГ Ізюмського району. Зафіксовано влучання по цивільному автомобілю, за кермом якого їхав 49-річний чоловік. Від отриманих поранень водій помер у кареті швидкої допомоги по дорозі до лікарні.

Близько 15:30 окупанти повторно обстріляли це ж село, цього разу – із застосуванням двох КАБів. Пошкоджено приватні домоволодіння. Поранено 87-річного чоловіка, його ушпиталено.