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На Донеччині внаслідок обстрілів КАБами 2 людини загинули і 6 отримали поранення

Окупанти обстріляли Бахмутський, Волноваський і Краматорський райони.

На Донеччині внаслідок обстрілів КАБами 2 людини загинули і 6 отримали поранення
Фото: Офіс Генпрокурора

На Донеччині за добу російська армія вбила двох людей та ще шість поранила, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, 5 жовтня 2024 року армія держави-агресора обстріляла Бахмутський, Волноваський і Краматорський райони. Об 11:00 окупанти, ймовірно, з артилерії вдарили по м. Торецьк. Несумісні з життям травми дістала 65-річна жінка. 

Близько 12:00 ворог завдав авіаудар по селищу Велика Новосілка. В результаті атаки постраждало подружжя: 86-річний чоловік загинув, а його дружина 76 років отримала множинні осколкові поранення.

О 15:00 під бомбовий удар потрапило і м. Костянтинівка. У житловому кварталі зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості п’ятеро містян – три жінки віком 54, 63 і 74 роки та 54 і 72-річні чоловіки. У них діагностовано мінно-вибухові травми, контузії, осколкові поранення й різані рани голови та кінцівок.

Усім постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу. 

В епіцентрах влучань засобів ураження пошкоджено житлові будинки, лінії електромережі, газопроводи, автомобілі й гараж. Попередньо, по населених пунктах російські війська вдарили «КАБ-250».

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