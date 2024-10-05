За тиждень спецпризначенці СБУ знищили майже 150 ворожих фортифікацій і вогневих позицій

Упродовж минулого тижня спецпризначенці СБУ знищили 148 ворожих фортифікацій і вогневих позицій, 4 системи ППО та одну систему РЕБ/РЕР і 219 одиниць автотранспорту.

Про це спецслужба повідомила у телеграмі.

"Кожен крок окупантів на українській землі перетворюється на смертельну пастку, ретельно сплановану спецпризначенцями ЦСО «А» СБУ. Високоточні удари не залишають ворогу шансів — вони гинуть разом з уламками своєї техніки", – йдеться у повідомленні.

Всього спецпризначенці СБУ знищили:

176 окупантів.

10 танків.

33 ББМ.

18 артсистем і РСЗВ.

4 системи ППО та одну систему РЕБ/РЕР.

219 одиниць автотранспорту.

25 БпЛА та 22 антени зв’язку.

148 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій.

2 склади з боєприпасами.

Днями захисники уразили три командні пункти окупантів ракетами Storm Shadow і снарядами GMLRS.