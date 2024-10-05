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За тиждень спецпризначенці СБУ знищили майже 150 ворожих фортифікацій і вогневих позицій

Також воїни ліквідували 176 окупантів.

За тиждень спецпризначенці СБУ знищили майже 150 ворожих фортифікацій і вогневих позицій
Втрати російських військ
Фото: Скріншот відео СБУ

Упродовж минулого тижня спецпризначенці СБУ знищили 148 ворожих фортифікацій і вогневих позицій, 4 системи ППО та одну систему РЕБ/РЕР і 219 одиниць автотранспорту.

Про це спецслужба повідомила у телеграмі

"Кожен крок окупантів на українській землі перетворюється на смертельну пастку, ретельно сплановану спецпризначенцями ЦСО «А» СБУ. Високоточні удари не залишають ворогу шансів — вони гинуть разом з уламками своєї техніки", – йдеться у повідомленні. 

Всього спецпризначенці СБУ знищили:

  • 176 окупантів.
  • 10 танків.
  • 33 ББМ.
  • 18 артсистем і РСЗВ.
  • 4 системи ППО та одну систему РЕБ/РЕР.
  • 219 одиниць автотранспорту.
  • 25 БпЛА та 22 антени зв’язку.
  • 148 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій.
  • 2 склади з боєприпасами.

Днями захисники уразили три командні пункти окупантів ракетами Storm Shadow і снарядами GMLRS.

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