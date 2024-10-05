За тиждень спецпризначенці СБУ знищили майже 150 ворожих фортифікацій і вогневих позицій

Упродовж минулого тижня спецпризначенці СБУ знищили 148 ворожих фортифікацій і вогневих позицій, 4 системи ППО та одну систему РЕБ/РЕР і 219 одиниць автотранспорту.
Про це спецслужба повідомила у телеграмі.
"Кожен крок окупантів на українській землі перетворюється на смертельну пастку, ретельно сплановану спецпризначенцями ЦСО «А» СБУ. Високоточні удари не залишають ворогу шансів — вони гинуть разом з уламками своєї техніки", – йдеться у повідомленні.
Всього спецпризначенці СБУ знищили:
- 176 окупантів.
- 10 танків.
- 33 ББМ.
- 18 артсистем і РСЗВ.
- 4 системи ППО та одну систему РЕБ/РЕР.
- 219 одиниць автотранспорту.
- 25 БпЛА та 22 антени зв’язку.
- 148 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій.
- 2 склади з боєприпасами.
Днями захисники уразили три командні пункти окупантів ракетами Storm Shadow і снарядами GMLRS.