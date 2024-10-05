За добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини

За добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Зруйновано 50 житлових будинків.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

В Іллінці Мар’їнської громади Покровського району через російські обстріли поранено людину.

У Кураховому пошкоджено 2 адмінбудівлі і декілька багатоповерхівок, у Вознесенці пошкоджено приватний будинок. У Покровську пошкоджено приватний будинок, ще 1 — у Новоандріївці.

У Лимані Краматорського району пошкоджені приватний будинок, багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця і 3 інфраструктурні об’єкти.

У Закітному зруйновано 2 будинки і адмінбудівлю; у Зарічному зруйновано 2 будинки, у Торському — 1.

У Миколаївській громаді пошкоджені 4 дачі і інфраструктурний об’єкт. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 4 об’єкти. У Костянтинівці пошкоджено нежитлове приміщення.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді 1 людина загинула, пошкоджені 16 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.