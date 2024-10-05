Кулеба перевірив підготовку Сумщини до зими: "Громади мають бути готовими до будь-яких сценаріїв"

Міністр під час візиту перевірив хід будівництва інженерного захисту на підстанціях.

Олексій Кулеба під час візиту на Сумщину

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба і керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин перевірили підготовку Сумщини до зими під час візиту до області разом із Володимиром Зеленським.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Ключове — захист енергетичної інфраструктури, підготовка громад до опалювального сезону. Громади мають бути готові до будь-яких сценаріїв", – повідомив Кулеба.

Він разом із головою Агентства відновлення Сергієм Сухомлиним перевірили хід будівництва інженерного захисту на підстанціях.

"Обговорили не тільки загальні питання, а й детально – всі проблемні завдання. Важливо розуміти ситуацію на кожному обʼєкті, темпи будівництва та усі ризики", – зазначив міністр.

Як йдеться у повідомленні, під час візиту до політиків також звернулися представники громад із проханням запроваджувати програми з відновлення бізнесу.

Вчора під час візиту на Сумщину президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де заслухав доповіді щодо посилення захисту прикордонних регіонів та енергетики.