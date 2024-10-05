Росіяни планують запровадити на ТОТ України податок на бездітність

Кошти, отримані з податків планують витрачати в майбутньому на “патріотичне” виховання дітей-сиріт.

Росіяни планують запровадити податок на бездітність на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На росії вирішили піти шляхом кривавого маршала жукова і будуть змушувати народжувати гарматне м’ясо для воєн, які розв’язує кремль. Йдеться про запровадження податку на ті сім’ї, які не мають дітей", — зазначають у спротиві.

Російський законопроєкт щодо оподаткування бездітних сімей створив депутат “Госдуми” Гурульов. Він пропонує закумульовані кошти витрачати в майбутньому на “патріотичне” виховання дітей-сиріт. "Тобто готувати майбутній мобілізаційний ресурс для міністерства нападу рф", — додають в ЦНС.

"Центр національного спротиву наголошує – злочини росії можна припинити тільки шляхом повної деокупації українських земель від ворога. Допомагай! Інформацію про розташування російських військ, їх техніки, особового складу, переміщення – надсилай сюди", — ідеться у повідомленні ЦНС.