Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
На Хмельниччині керівниця МСЕК під час слідчих дій викинула пів мільйона доларів через вікно
На Хмельниччині керівниця МСЕК під час слідчих дій викинула пів мільйона доларів через вікно
Лубінець: у мережі шириться смертельний флешмоб серед дітей
Лубінець: у мережі шириться смертельний флешмоб серед дітей
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
У Києві уламки ворожого БпЛА влучили по багатоповерхівці
У Києві уламки ворожого БпЛА влучили по багатоповерхівці
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
ГоловнаСуспільствоЖиття

Росіяни планують запровадити на ТОТ України податок на бездітність

Кошти, отримані з податків планують витрачати в майбутньому на “патріотичне” виховання дітей-сиріт.

Росіяни планують запровадити на ТОТ України податок на бездітність
Фото: EPA/UPG

Росіяни планують запровадити податок на бездітність на тимчасово окупованих територіях України. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На росії вирішили піти шляхом кривавого маршала жукова і будуть змушувати народжувати гарматне м’ясо для воєн, які розв’язує кремль. Йдеться про запровадження податку на ті сім’ї, які не мають дітей", — зазначають у спротиві.

Російський законопроєкт щодо оподаткування бездітних сімей створив депутат “Госдуми” Гурульов.  Він пропонує закумульовані кошти витрачати в майбутньому на “патріотичне” виховання дітей-сиріт. "Тобто готувати майбутній мобілізаційний ресурс для міністерства нападу рф", — додають в ЦНС.

"Центр національного спротиву наголошує – злочини росії можна припинити тільки шляхом повної деокупації українських земель від ворога. Допомагай! Інформацію про розташування російських військ, їх техніки, особового складу, переміщення – надсилай сюди", — ідеться у повідомленні ЦНС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies