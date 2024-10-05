Внаслідок атаки бепілотників у Воронезькій області РФ виникли пожежі

У ніч проти суботи, 5 жовтня, у Воронезькій області РФ заявили про атаку безпілотників. Внаслідок падіння уламків на одному із підприємств сталося займання.

Про це повідомляє канал Astra.

Губернатор Воронезької області повідомив, що вночі була здійснена атака БпЛА на кілька підприємств, які виробляють цивільну продукцію. Унаслідок атаки одна людина зазнала поранень – у постраждалого виявили травми від уламків дрона. Також на території одного із підприємств виникла пожежа.

Тг-канал "Кримський вітер" додає, що в Старому Осколі та Новохоперському районі Воронезької області БПЛА атакували спиртзаводи і назвали це "страшною ніччю для кожного росіянина".

Також у Міноборони РФ заявили про начебто збиття 10 українських БПЛА літакового типу. Зокрема, над територією Бєлгородської області - 7 БПЛА, над територією Воронезької області - 1 БПЛА і ще 2 БПЛА начебто знищено над територією Курської області.

3 жовтня у Воронезькій області Росії, за інформацією місцевої влади, безпілотник атакував нафтобазу в Аннинському районі.