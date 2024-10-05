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Армія РФ завдала дев'ять авіаударів по Запорізькій області

Зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Армія РФ завдала дев'ять авіаударів по Запорізькій області
обстріли Запорізької області
Фото: Іван Федоров

Упродовж доби російська армія дев'ять разів атакувала міста та села Запорізької області з авіації. Відомо про руйнування.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 400 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Війська рф здійснили 9 авіаційних ударів по Кушугуму, Новояковлівці, Комишувасі, Степногірську, Приморському, Оріхову, Новоандріївці та Левадному", — повідомив Федоров.

Також ворог здійснив 245 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне. 6 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Новоандріївку. 140 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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