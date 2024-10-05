Поліція блокувала міжнародний канал переправлення чоловіків з України до Євросоюзу

Нацполіція блокувала міжнародний канал переправлення чоловіків з України до країн Євросоюзу

Правоохоронці викрили масштабну схему переправлення чоловіків призовного віку з України до країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Українські поліцейські встановили місцеперебування організатора злочинної групи, який зі США координував дії спільників, у співпраці з Департаментом розслідувань Міністерства внутрішньої безпеки США.

Ще одного співорганізатора затримали у Закарпатській області під час переправлення чергової групи нелегалів.

“Правоохоронці встановили, що учасники злочинної групи причетні до незаконного переправлення за кордон близько 40 осіб, свої злочинні послуги вони оцінювали у 10 000 доларів США за кожну людину”, - розповіли в Нацполіції.

Підозрювані створили закритий канал у Телеграмі, де пропонували свої послуги та інструктували клієнтів.

Бажаючі нелегально втекти з України сплачували аванс, після чого мали дістатися до Львова. Звідти їх гірськими дорогами перевозили до Закарпаття, де переховували та незаконно переправляли до Румунії.

Організаторам злочинної схеми повідомили про підозру за ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), один із них під арештом.

Тривають заходи зі встановлення інших учасників злочинної групи та їх затримання. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.