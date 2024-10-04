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На Харківщині чоловік підірвався на вибуховому пристрої

Попередньо постраждалий наступив на предмет, зовні схожий на міну “пелюстку”.

На Харківщині чоловік підірвався на вибуховому пристрої
Міна "пелюстка" (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

В Ізюмському районі Харківської області чоловік підірвався на вибуховому пристрої.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зазначається, що під час роботи на автодорозі поблизу с. Довгеньке чоловік, який працює електромонтером, випадково наступив на невідомий вибуховий предмет

Попередньо правоохоронці встановили, що постраждалий наступив на предмет, зовні схожий на міну “пелюстку”.

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Внаслідок вибуху 50-річного мешканця міста Ізюм з травмами доставили до лікарні. 

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

  • Напередодні у селі Нікополь Ізюмського району Харківщини 52-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі. Інцидент стався під час під час випалювання сухої трави на присадибній ділянці.
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