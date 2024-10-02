На Харківщині чоловік підірвався на російській міні

У селі Нікополь Ізюмського району Харківщини 52-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Відомо, що інцидент стався під час під час випалювання сухої трави на присадибній ділянці.

Внаслідок вибуху потерпілий отримав осколкове поранення лівого стегна. Чоловіка госпіталізували до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.