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Російські війська скинули вибухівку на жінку в передмісті Херсона

На момент ворожої атаки жінка перебувала на вулиці.

Російські війська скинули вибухівку на жінку в передмісті Херсона

Російські війська близько 14:00 атакували з дрона жінку в Антонівці. Постраждала зазнала травм.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 14:00 окупанти скинули вибухівку з БпЛА на 61-річну місцеву жительку, яка перебувала на вулиці", — повідомляють в ОВА. 

Постраждала дістала вибухову травму, уламкові поранення руки й ноги. Її доставили до лікарні для надання меддопомоги.

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