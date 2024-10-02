Російські війська скинули вибухівку на жінку в передмісті Херсона

На момент ворожої атаки жінка перебувала на вулиці.

Російські війська близько 14:00 атакували з дрона жінку в Антонівці. Постраждала зазнала травм.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 14:00 окупанти скинули вибухівку з БпЛА на 61-річну місцеву жительку, яка перебувала на вулиці", — повідомляють в ОВА.

Постраждала дістала вибухову травму, уламкові поранення руки й ноги. Її доставили до лікарні для надання меддопомоги.