Російські війська скинули вибухівку на жінку в передмісті Херсона

Російські війська близько 14:00 атакували з дрона жінку в Антонівці. Постраждала зазнала травм.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 14:00 окупанти скинули вибухівку з БпЛА на 61-річну місцеву жительку, яка перебувала на вулиці", — повідомляють в ОВА.
Постраждала дістала вибухову травму, уламкові поранення руки й ноги. Її доставили до лікарні для надання меддопомоги.
- Вранці 1 жовтня армія РФ обстріляла ринок та зупинку у центрі Херсона. За уточненими даними від начальника міської військової адміністрації, убиті шестеро людей. Ще шестеро поранені.