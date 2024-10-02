Вище командування дозволило захисникам Вугледара вийти задля збереження особового складу і техніки

Підрозділам українських захисників, які захищають Вугледар, дозволили вийти з міста заради збереження особового складу і техніки.

Про це повідомив канал операційно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" "Хортицький вітер". Там зазначили, що Росія не полишила спроб захопити Вугледар.

"В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних Сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста. Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", – йдеться у повідомленні.