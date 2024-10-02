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Вище командування дозволило захисникам Вугледара вийти задля збереження особового складу і техніки

Місту загрожує оточення. 

Вище командування дозволило захисникам Вугледара вийти задля збереження особового складу і техніки
Знищений Вугледар
Фото: тг-канал 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Підрозділам українських захисників, які захищають Вугледар, дозволили вийти з міста заради збереження особового складу і техніки.

Про це повідомив канал операційно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" "Хортицький вітер". Там зазначили, що Росія не полишила спроб захопити Вугледар.

"В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних Сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста. Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", – йдеться у повідомленні.

  • Вугледар – місто Волноваського району Донецької області. Росіяни буквально стерли його, зруйнувавши практично всі будівлі. Попри постійні атаки, захисники продовжували утримувати в місті деякі позиції.
  • Героїчну оборону міста вели захисники 72-ої бригади. Учора аналітики Deep State повідомили про повне захоплення ворогом міста. У бригаді це спростували: в місті все ще залишалися на позиціях захисники. Вони додали, що наказу на вихід їм не дали. 
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