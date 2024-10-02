Учора до Служби порятунку в Запорізькій області надійшло повідомлення від місцевого аграрія, що на території його поля знаходиться невідомий вибухонебезпечний предмет.
Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Прибувши на місце події, фахівці ДСНС ідентифікували боєприпас як нездетоновану п'ятисоткілограмову фугасну авіаційну бомбу (ФАБ -500).
Сапери за допомогою спеціалізованої техніки вилучили та транспортували вибухонебезпечний предмет до спеціально підготовленого місця та знищили з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники звертають увагу громадян на правильний алгоритм поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів: не підходити до знахідки, не чіпати руками чи завдавати жодної механічної дії; повідомити в екстрені служби.