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На Запоріжжі аграрій знайшов у полі 500-кілограмову фугасну авіаційну бомбу, що не розірвалася

Боєприпас знищили піротехніки.

На Запоріжжі аграрій знайшов у полі 500-кілограмову фугасну авіаційну бомбу, що не розірвалася
ФАБ -500
Фото: ДСНС

Учора до Служби порятунку в Запорізькій області надійшло повідомлення від місцевого аграрія, що на території його поля знаходиться невідомий вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Прибувши на місце події, фахівці ДСНС ідентифікували боєприпас як нездетоновану п'ятисоткілограмову фугасну авіаційну бомбу (ФАБ -500).

Сапери за допомогою спеціалізованої техніки вилучили та транспортували вибухонебезпечний предмет до спеціально підготовленого місця та знищили з дотриманням правил безпеки.

Рятувальники звертають увагу громадян на правильний алгоритм поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів: не підходити до знахідки, не чіпати руками чи завдавати жодної механічної дії; повідомити в екстрені служби.

ФАБ -500
Фото: ДСНС
ФАБ -500

Фото: ДСНС

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