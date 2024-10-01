У Запоріжжі завершили рятувальні роботи після удару Росії: один загиблий і 32 поранених

Внаслідок атаки пошкоджені та зруйновані 69 багатоквартирних та приватних будинків.

У Запоріжжі, яке сьогодні атакувала Росія, завершено пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Відомо, що постраждали 32 людини, одна людина загинула.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що внаслідок атаки пошкоджені та зруйновані 69 багатоквартирних та приватних будинків.

"За допомогою до представників соціальної сфери звернулись вже понад 350 людей. Станом на зараз кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до 32 осіб", - уточнив Федоров.

Голова ОВА також повідомив, що наразі пошукові та аварійно-рятувальні роботи всюди завершені. Працівники районних адміністрацій разом з представниками Національної поліції та Муніципальної аварійної служби КП "Запоріжремсервіс" проводять попереднє обстеження пошкоджених об’єктів.

"Маємо план – максимум за 2 дні закрити всі вікна OSB, аби незабаром повноцінно їх замінити. Розпочали роботу з оформлення матеріальної допомоги та сертифікатів «єВідновлення»", - додав Федоров.

Як повідомлялося, сьогодні росіяни атакували КАБами житлові квартали та обʼєкти інфраструктури Запоріжжя. Раніше було відомо про 24 постраждалих. Також відомо, що загинув 54-річний працівник насосної станції КП "Водоканал".