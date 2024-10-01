​Уряд затвердив ліцензійні умови, що врегульовують обіг медичного канабісу

Кабінет міністрів оновив ліцензійні умови, які врегульовують всі етапи обігу медичного канабісу.
Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя за підсумками засідання уряду.
Більшість нововведень стосуються саме культивування рослин канабісу для використання в медицині.
У постанові міститься вичерпний перелік документів, необхідних для отримання ліцензії, і умови її видання. Зокрема, ліцензіати зобов’язані вносити до електронної інформаційної системи обліку інформацію про операції з медичним канабісом не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з моменту їх вчинення.
Також вони мають звітувати про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин до органу ліцензування щокварталу та щороку.
Постановою також детально врегульовано порядок ліцензування діяльності з культивування рослин роду коноплі. З-поміж вимог до культивування – дотримання належної практики культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження. Кожній рослині конопель для медичних цілей, кожній партії продуктів перероблення медичного канабісу, кожній фасованій одиниці рослинної субстанції канабісу буде надаватися унікальний електронний ідентифікатор. Це забезпечить повну простежуваність на всіх етапах обігу.
Ліцензіат також має забезпечити цілодобове відеоспостереження та режим охорони всіх місць провадження діяльності з медичними коноплями.
Виробництво рослинної субстанції канабісу та виробництво з неї наркотичних засобів, психотропних речовин, лікарських засобів повинно здійснюватися із дотриманням правил належної виробничої практики, гармонізованої з вимогами ЄС.
Використання лікарських засобів, вироблених з канабісу здійснюється згідно з призначенням лікаря відповідно до переліку захворювань та станів, затверджених МОЗ. Призначення ліків здійснюється за електронним рецептом.
Прийнята постанова набирає чинності через 2 місяці з дати опублікування.
"Оновлені ліцензійні умови дозволяють вирощувати медичний канабіс в Україні за правилами суворого регулювання, виробляти сировину для ліків з медичного канабісу, що збільшить доступність ліків для пацієнтів", - наголосили в МОЗ.
Днями МОЗ також затвердило перелік хвороб і станів, за яких призначатиметься медичний канабіс.
Легалізація медичного канабісу в Україні
- 1 грудня 2023 Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу 7457 у другому читанні.
- Згідно із законопроєктом, виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта. Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном. Пацієнти отримуватимуть ліки лише в тих аптеках, які мають відповідну ліцензію і умови для зберігання.
- 15 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу.
- У 2021 році в парламенті пропонували легалізувати використання канабісу винятково в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом. Однак 13 липня Рада "завернула" законопроєкт. Після цього Міністерство охорони здоров'я винесло його на громадські обговорення. Докладніше про закон у матеріалі “Легалізація медичного канабісу: третя спроба – перший крок”.
- В Україні впровадять електронну інформаційну систему для “прозорого регулювання обігу медичного канабісу на кожному з його етапів”.