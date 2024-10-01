​Уряд затвердив ліцензійні умови, що врегульовують обіг медичного канабісу

Оновлені умови дозволяють вирощувати медичний канабіс в Україні за правилами суворого регулювання і виробляти сировину для ліків.

Кабінет міністрів оновив ліцензійні умови, які врегульовують всі етапи обігу медичного канабісу.

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя за підсумками засідання уряду.

Більшість нововведень стосуються саме культивування рослин канабісу для використання в медицині.

У постанові міститься вичерпний перелік документів, необхідних для отримання ліцензії, і умови її видання. Зокрема, ліцензіати зобов’язані вносити до електронної інформаційної системи обліку інформацію про операції з медичним канабісом не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з моменту їх вчинення.

Також вони мають звітувати про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин до органу ліцензування щокварталу та щороку.

Постановою також детально врегульовано порядок ліцензування діяльності з культивування рослин роду коноплі. З-поміж вимог до культивування – дотримання належної практики культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження. Кожній рослині конопель для медичних цілей, кожній партії продуктів перероблення медичного канабісу, кожній фасованій одиниці рослинної субстанції канабісу буде надаватися унікальний електронний ідентифікатор. Це забезпечить повну простежуваність на всіх етапах обігу.

Ліцензіат також має забезпечити цілодобове відеоспостереження та режим охорони всіх місць провадження діяльності з медичними коноплями.

Виробництво рослинної субстанції канабісу та виробництво з неї наркотичних засобів, психотропних речовин, лікарських засобів повинно здійснюватися із дотриманням правил належної виробничої практики, гармонізованої з вимогами ЄС.

Використання лікарських засобів, вироблених з канабісу здійснюється згідно з призначенням лікаря відповідно до переліку захворювань та станів, затверджених МОЗ. Призначення ліків здійснюється за електронним рецептом.

Прийнята постанова набирає чинності через 2 місяці з дати опублікування.

"Оновлені ліцензійні умови дозволяють вирощувати медичний канабіс в Україні за правилами суворого регулювання, виробляти сировину для ліків з медичного канабісу, що збільшить доступність ліків для пацієнтів", - наголосили в МОЗ.

Днями МОЗ також затвердило перелік хвороб і станів, за яких призначатиметься медичний канабіс.

Легалізація медичного канабісу в Україні