МОЗ: всі дані про обіг канабісу в Україні будуть в електронній системі

В Україні впровадять електронну інформаційну систему для “прозорого регулювання обігу медичного канабісу на кожному з його етапів”.

Відповідну постанову ухвалив уряд, повідомляє МОЗ.

Документ затвердив порядок роботи електронної системи, який передбачає, що усі операції з медканабісом мають фіксувати й обліковувати упродовж наступного дня після їхнього здійснення.

У системі фіксуватимуть виробництво насіння медканабісу, посів, клонування, посадку рослин та садивного матеріалу, відправлення зразків на лабораторне дослідження, збір рослин, перевезення, купівлю, виготовлення ліків, знищення відходів, відпуск в аптеці тощо.

“Кожна рослина канабісу, кожна виготовлена з неї одиниця продукту матиме унікальний ідентифікатор, що забезпечить повний контроль над їхнім обігом та дозволить нам гарантувати якість і безпеку ліків, а також унеможливити їхній несанкціонований обіг. За потреби ми зможемо відстежити шлях продукту від виробника до пацієнта та виявити можливі порушення за допомогою електронних інструментів”, – каже міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Власником та адміністратором електронної системи буде Держлікслужба. Проте буде обмін даними між нею та іншими держсистемами і реєстрами. Зареєструватися і користуватися системою зможуть ліцензіати, уповноважені особи Держлікслужби, МОЗ, Нацполіції та СБУ. Доступ до системи буде безоплатним, цілодобовим та здійснюватиметься з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Постанова про електронну інформаційну систему обліку канабісу набирає чинності 16 серпня 2024 року. Очікується, що система запрацює у жовтні 2024 року.

Нагадаємо, усі види діяльності, пов’язані з медканабісом, ліцензуватимуть. А використання канабісу у немедичних (рекреаційних) цілях, як і раніше, під забороною. Ліки на основі канабісу пацієнт зможе отримати відповідно до медпоказань, виключно за призначенням лікаря і за електронним рецептом.