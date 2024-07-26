МОЗ: всі дані про обіг канабісу в Україні будуть в електронній системі

Відповідну постанову ухвалив уряд, повідомляє МОЗ.
Документ затвердив порядок роботи електронної системи, який передбачає, що усі операції з медканабісом мають фіксувати й обліковувати упродовж наступного дня після їхнього здійснення.
У системі фіксуватимуть виробництво насіння медканабісу, посів, клонування, посадку рослин та садивного матеріалу, відправлення зразків на лабораторне дослідження, збір рослин, перевезення, купівлю, виготовлення ліків, знищення відходів, відпуск в аптеці тощо.
“Кожна рослина канабісу, кожна виготовлена з неї одиниця продукту матиме унікальний ідентифікатор, що забезпечить повний контроль над їхнім обігом та дозволить нам гарантувати якість і безпеку ліків, а також унеможливити їхній несанкціонований обіг. За потреби ми зможемо відстежити шлях продукту від виробника до пацієнта та виявити можливі порушення за допомогою електронних інструментів”, – каже міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Власником та адміністратором електронної системи буде Держлікслужба. Проте буде обмін даними між нею та іншими держсистемами і реєстрами. Зареєструватися і користуватися системою зможуть ліцензіати, уповноважені особи Держлікслужби, МОЗ, Нацполіції та СБУ. Доступ до системи буде безоплатним, цілодобовим та здійснюватиметься з використанням кваліфікованого електронного підпису.
Постанова про електронну інформаційну систему обліку канабісу набирає чинності 16 серпня 2024 року. Очікується, що система запрацює у жовтні 2024 року.
Нагадаємо, усі види діяльності, пов’язані з медканабісом, ліцензуватимуть. А використання канабісу у немедичних (рекреаційних) цілях, як і раніше, під забороною. Ліки на основі канабісу пацієнт зможе отримати відповідно до медпоказань, виключно за призначенням лікаря і за електронним рецептом.
- Канабіс, смолу канабісу, екстракти та настойки канабісу вилучено зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Кабінет міністрів заніс канабіс до списку рослин, обіг яких допускається для використання у навчальних цілях: в освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів і лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці.
- 21 грудня 2023 Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу 7457 у другому читанні.
- Згідно із законопроєктом, виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта. Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном. Пацієнти отримуватимуть ліки лише в тих аптеках, які мають відповідну ліцензію і умови для зберігання.
- 15 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу.
- У 2021 році в парламенті пропонували легалізувати використання канабісу винятково в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом. Однак 13 липня Рада "завернула" законопроєкт. Після цього Міністерство охорони здоров'я винесло його на громадські обговорення.
- Докладніше про закон у матеріалі “Легалізація медичного канабісу: третя спроба – перший крок”.