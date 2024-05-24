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Кабмін дозволив використання канабісу в навчальних цілях

Канабіс, смолу канабісу, екстракти та настойки канабісу вилучено зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено

Кабмін дозволив використання канабісу в навчальних цілях
Фото: EPA/UPG

Кабінет міністрів заніс канабіс до списку рослин, обіг яких допускається для використання у навчальних цілях: в освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів і лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці.

ПРо це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Канабіс, смолу канабісу, екстракти та настойки канабісу вилучено зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. А тетрагідроканабінол вилучено зі списку небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Водночас їх внесли до списку рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких допускається для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці.

Ці зміни набувають чинності 16 серпня 2024 року. Також встановлено, що з 16 лютого 2027 року гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей не перевищує 0,3%.

  • 21 грудня 2023 Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу 7457 у другому читанні.
  • Згідно із законопроєктом, виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта. Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном. Пацієнти отримуватимуть ліки лише в тих аптеках, які мають відповідну ліцензію і умови для зберігання.
  • 15 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу.
  • У 2021 році в парламенті пропонували легалізувати використання канабісу винятково в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом. Однак 13 липня Рада "завернула" законопроєкт. Після цього Міністерство охорони здоров'я винесло його на громадські обговорення.
  • Докладніше про закон у матеріалі “Легалізація медичного канабісу: третя спроба – перший крок”.
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