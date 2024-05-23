Як перетворити донорство крові на командну гру

...де немає переможених, а нагороду отримують пацієнти – у вигляді врятованих життів. ДонорUA минулого року запустили проєкт DonorUA for Teams – технічне рішення для командного і корпоративного донорства. За цим сухим визначенням – історії дружби та співпраці, чиєсь захоплення та ідентичність, а ще – сотні пацієнтів по всій країні, які отримують надію на життя.

Фото: dneprcity.net

Чому донорство крові має бути цікавим

Дефіцит донорської крові – гостра проблема для багатьох країн, особливо для України під час повномасштабної війни. При цьому тема донорства оточена страхами, міфами та стереотипами. Про нього навіть сьогодні замало говорять – для пересічного українця регулярні донори – якісь особливі, «обрані люди». Самим донорам складно залучати близьких до здачі крові – хтось боїться, хтось не має часу, комусь складно дотримуватися дієти.

Прагнення бути частиною спільноти – природний механізм, який підкріплюється ціннісною складовою, бо спільнота, що рятує життя – це вже щось майже з фільмів про супергероїв. Точкове донорство, на жаль, не приваблює – для нього потрібне вольове зусилля, а на широку аудиторію краще діє імпульс «хочу так само». Тому для популяризації донорства варто показати, що нас багато, ми класні і любимо те, що робимо.

DonorUA for Teams – один із інструментів для побудови саме такої культури донорства. Команда на нашій платформі дещо схожа на групу у фейсбуці, тільки замість палких дискусій ви змагаєтеся, хто більше здасть крові. На сторінці можна відстежувати статистику, змагатися з іншими командами або створювати підкоманди всередині своєї спільноти. Команди можуть реєструвати в системі власні події, якщо люди здають кров разом.

Зараз у DonorUA for Teams вже більше 2000 верифікованих донацій. Це майже 1000 літрів крові і потенційно до 6000 пацієнтів, які отримали допомогу. Всього в системі зареєстровано більше 90 команд.

Корпоративне донорство

Потужний приклад командного донорства подає бізнес. Корпоративні донації – це одночасно про тимбілдинг і соціальну відповідальність бренду. З ДонорUA деякі компанії та державні установи здавали кров уже кілька разів, і не збираються зупинятися – це стає для колективу традицією, яка об’єднує і надихає.

DonorUA for Teams цю традицію систематизує та гейміфікує. Команда може ставити пере собою цілі – наприклад, забезпечити кров’ю пацієнтів конкретної лікарні. Колеги можуть відстежувати кількість власних донацій і змагатися між собою, навіть цілими відділами.

За допомогою системи можна швидко організувати корпоративний день донора – в офісі або центрі крові. Якщо ж компанія обирає ширший функціонал, вона ще й додатково фінансує розвиток донорського руху.

Розвиток спільнот донорів

Хоча DonorUA for Teams початково розроблялося як рішення для копоративного донорства, його можуть використовувати будь-які спільноти: спортивні команди, волонтерські об’єднання, творчі спілки, групи за інтересами чи просто компанії друзів. Наприклад, на рахунку команди вінницьких футболістів «ФК Оріон & Вінниця молодіжна» – вже більше 50 донацій, а київська команда UrsusDonor, створена на базі спільноти творчої молоді, має вже понад 400 кроводач.

Командне донорство стає об’єднавчим фактором навіть для мешканців одного міста чи району: до прикладу, в системі є команда тернополян «Донори Файного міста» та львівські «Сихівські донори». Можливо, саме такої ініціативи бракує в чаті вашого ЖК? Ваша спільнота може рятувати життя разом — спробуйте!