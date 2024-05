Попит може зрости ще більше: нові дані кажуть, що Ozempic зменшує ризик ускладнень хронічної хвороби нирок

Семаглутид, головний компонент у революційних і популярних у світі ліків Ozempic і Wegovy, серйозно зменшує ризик ниркових ускладнень, проблем із серцем та смерті у людей з діабетом 2 типу та хронічною хворобою нирок.

Це показало велике клінічне дослідження, результати якого опублікували у The New England Journal of Medicine у п’ятницю, 24 травня, пише New York Times.

Ці дані можуть змінити підхід медиків у лікуванні найскладніших пацієнтів з хронічною хворобою нирок. Наприклад, лише у США вона впливає на 1 з 7 мешканців, і не має ліків.

Дослідження, профінансоване виробником Оземпіка і Вегово, компанією Novo Nordisk, виявилося настільки успішним, що компанія зупинила його достроково.

Novo Nordisk заявив, що попросить FDA оновили дані по Оземпіку і додати, шо він також може знижувати прогресування хронічної хвороби нирок або ускладнень при діабеті 2 типу.

Діабет є провідною причиною хронічної хвороби нирок, вона стається, коли нирки не працюють так, як мали б.

На серйозніших стадіях захворювання нирки настільки пошкоджені, шо не можуть адекватно фільтрувати кров.

Це може посилити високий кров’яний тиск і збільшити ризик серцевих захворювань та інсульту.

У дослідженні взяли участь 3533 людей з хронічною хворобою нирок та діабетом 2 типу. Близько половини з них приймали щотижня ін’єкцію семаглутид, і половина – отримували укол плацебо.

Вчені стежили за учасниками в середньому 3,5 роки і з’ясували, що ті, хто отримував семаглутид, мали на 24 % нижчу ймовірність серйознішого стану нирок, на кшталт втрати як мінімум половини їхньої функціональності, потреби в діалізі чи пересадці нирки.

У групі, яка отримувала семаглутид, таких станів було 331, тоді як у групі плацебо – 410.

Люди, які отримували семаглутид, мали набагато менше шансів померти від серцево-судинних проблем або з будь-якої іншої причини взагалі, і мали нижчі темпи погіршання стану нирок.

Ушкодження нирок часто відбувається поступово, і люди зазвичай не виявляють симптомів, доки хвороба не перейде на пізні стадії. Лікарі намагаються уповільнити погіршення функції нирок за допомогою наявних ліків і зміни способу життя, каже доктор Мелані Хьоніг, нефролог з медцентру Beth Israel Deaconess, яка не брала участі в дослідженні. Але навіть за умови лікування хвороба може прогресувати.

Учасники дослідження були дуже хворими — серйозні ускладнення, які спостерігали в деяких із них, частіше виникають у людей на пізніх стадіях хронічної хвороби нирок, додає доктор Джордж Бакріс, професор медицини Чиказького університету медицини та автор дослідження. Більшість учасників дослідження вже приймали ліки від хронічної хвороби нирок.

Особливо багатообіцяючими є результати для людей із пізньою стадією захворювання нирок. «Ми можемо допомогти їм жити довше», — заявляє доктор Владо Перковіч, нефролог і дослідник нирок з Університету Нового Південного Уельсу, Сідней, інший автор дослідження.

Хоча дані показують явну користь, навіть дослідники, які вивчають такі ліки як Ozempic, не впевнені, як саме вони допомагають ниркам.

Однією з провідних теорій є те, що семаглутид може зменшити запалення, що загострює захворювання нирок.

І результати мають кілька застережень: приблизно дві третини учасників були чоловіками і близько двох третин були білими.

Учасники дослідження, які приймали семаглутид, частіше припиняли прийом препарату через шлунково-кишкові проблеми, які є поширеними побічними ефектами Ozempic.

Лікарі хочуть знати, чи може препарат принести користь пацієнтам із захворюваннями нирок, які не мають діабету.

Є також питання про потенційні довгострокові ризики прийому семаглутиду.

Якщо FDA. схвалить нове використання, це може ще більше збільшити попит на Ozempic, яким і так непросто його дістати.