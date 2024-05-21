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"Наші гроші": фірма дружини колишнього посадовця СБУ і заступника голови ОПУ продала лікарні меблі на 26% дорожче, ніж раніше

За пів року здорожчання в доларах склало 26%.

"Наші гроші": фірма дружини колишнього посадовця СБУ і заступника голови ОПУ продала лікарні меблі на 26% дорожче, ніж раніше
Приліжкові тумби
Фото: Наші гроші

"Київська міська дитяча клінічна лікарня №2 Київради в квітні замовила ТОВ "Укрпротез" медичні меблі на 26,38 млн гривень. Найбільша сума – 10,01 млн або 38% замовлення – припали на приліжкові тумби з відкидним столиком для їжі. Постачальник запропонував модель C-EY-02/m турецького виробництва компанії "Medical 2000" по 37 080 грн, або $937 за штуку, йдеться у матеріалі "Наших грошей".

У вересні 2023 Департамент охорони здоров'я КМДА замовляв такі ж тумби ТОВ "Унімед Груп", але по 25 429 гривень, або ж 695 доларів. Тобто за пів року доларова ціна піднялась на 26%

"Якби дитяча лікарня замовила тумби по торішній доларовій ціні КМДА, то витратила б $188 тис. Тобто лише на тумбочках економія могла скласти 2,58 млн грн", – повідомили журналісти. 

Частина інших меблів теж подорожчала порівняно з іншими тендерами 2023-2024-го. Журналісти стверджують, що "Укрпротез" отримав замовлення без конкуренції, бо на тендер більше ніхто не подався. Ця компанія вперше отримала замовлення. 

За даними системи YouControl, "Укрпротез" у травні 2021 року створили Василь Беззубенко з Київської області і Станіслав Тарасевич із Києва, а директором тоді був Владислав Ройко. Однак у лютому 2022 року частка Василя Беззубенка перейшла київському ТОВ "Юридична компанія «Унілекс»" Юлії Беззубенко та Миколи Щирука. Директором "Укрпротеза" віднедавна є Іван Колочко.

ЮК "Унілекс" володіє і фірмою "Унімед Груп", у якої такі меблі купували торік.

"Юлія Беззубенко – це дружина колишнього керівника управління захисту економіки СБУ Миколи Беззубенка. Із 2020 року і щонайменше по 2021 рік він був позаштатним радником голови Офісу президента Андрія Єрмака, але восени 2023 році його вже не було в списку радників. Як уже повідомляли «Наші гроші», ще раніше Микола Беззубенко був відомий як збирач відкатів від постачальників медичного устаткування для тодішнього голови економічної контррозвідки Сергія Семочка", – стверджують журналісти. 

У 2021 році Микола Беззубенко захищав свою кандидатську дисертацію по темі ухиляння від податків. Його науковим керівником був заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

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