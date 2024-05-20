Голова Інституту нацпам’яті: з Арки дружби народів можна зробити "веселку" чи символ ЛГБТ

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що Арку Свободи українського народу (колишня Арка дружби народів) у Києві не потрібно демонтувати, якщо місто і громада її переозначать.
Таку думку він висловив у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Я бачу три сценарії розвитку подій довкола цього об'єкта. Перший сценарій – повний демонтаж. Другий варіант – залишити все як є, і тоді буде демонтаж примусовий, бо рано чи пізно це зроблять самі громадяни, як зробили з Леніним. Третій варіант – залишити арку і зробити, як в 2017 році, з неї веселку як символ ЛГБТ або просто символ веселки над водою", - сказав Дробович.
На його думку, варіант із веселкою - єдиний, який справді переозначує цей об'єкт, ба більше, навколо нього з'являється новий контекст і дискусія.
"Бо тріщина, яка наразі є у виконанні Володимира Кузнєцова і групи, є хорошим і сильним висловлюванням, але вона не стала віральною. Вона не змінила публічний простір так, щоб це зчитувалося, ніхто в приватній розмові не називає її "Аркою тріщини народів". А веселка працює!" - зазначив очільник УІНП.
Водночас Дробович наголосив, що це не єдиний варіант: "Можливо, там можна зробити якусь водяну гірку, яка переозначить функціонально, можливо, щось інше".
- 14 травня 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення перейменувати Арку дружби народів на Арку свободи українського народу. Пізніше була демонтована скульптурна частина Арки – фігури двох робітників, які символізували "возз’єднання" України та Росії.
- У квітні 2024 року МКІП визнало колишню Арку дружби народів у Києві такою, що не підлягає занесенню до Держреєстру нерухомих пам’яток. У міністерстві заявили, що монумент може бути демонтований.
- У КМДА заявили, що колишню Арку дружби народів у Києві не демонтуватимуть, натомість простір біля неї отримає нову концепцію. Арку дружби народів була відкрили 1982 року в Хрещатому парку на честь "возз'єднання" України з Росією. Будівництво тривало близько чотирьох років і було приурочене до ювілею утворення СРСР. Відкрили монумент напередодні річниці Жовтневої революції. Арка народів складається з трьох елементів: арки у вигляді величезної веселки, бронзової скульптури двох трудящих (українця і росіянина, які тримають вгорі стрічку з орденом "Дружби народів") і гранітної скульптури зі сценою Переяславської ради. За монументом розташований оглядовий майданчик, з якого відкривається вид на Дніпро та його лівий берег.
- У 2016 році тодішній міністр культури Євген Нищук пропонував знести Арку дружби народів, а на її місці встановити пам'ятник воїнам АТО.
- У 2017 році, до Євробачення, Арку вже перетворювали на "веселку" - її заклеїли різнокольоровим папером, який зняли після завершення пісенного конкурсу.