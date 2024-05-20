Голова Інституту нацпам’яті: з Арки дружби народів можна зробити "веселку" чи символ ЛГБТ

Антон Дробович упевнений, що зносити її не потрібно, якщо місто і громада її переозначать.

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що Арку Свободи українського народу (колишня Арка дружби народів) у Києві не потрібно демонтувати, якщо місто і громада її переозначать.

Таку думку він висловив у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я бачу три сценарії розвитку подій довкола цього об'єкта. Перший сценарій – повний демонтаж. Другий варіант – залишити все як є, і тоді буде демонтаж примусовий, бо рано чи пізно це зроблять самі громадяни, як зробили з Леніним. Третій варіант – залишити арку і зробити, як в 2017 році, з неї веселку як символ ЛГБТ або просто символ веселки над водою", - сказав Дробович.

На його думку, варіант із веселкою - єдиний, який справді переозначує цей об'єкт, ба більше, навколо нього з'являється новий контекст і дискусія.

"Бо тріщина, яка наразі є у виконанні Володимира Кузнєцова і групи, є хорошим і сильним висловлюванням, але вона не стала віральною. Вона не змінила публічний простір так, щоб це зчитувалося, ніхто в приватній розмові не називає її "Аркою тріщини народів". А веселка працює!" - зазначив очільник УІНП.

Водночас Дробович наголосив, що це не єдиний варіант: "Можливо, там можна зробити якусь водяну гірку, яка переозначить функціонально, можливо, щось інше".