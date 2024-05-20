Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Президент Євроради прокоментував аварію гелікоптера очільника Ірану
Президент Євроради прокоментував аварію гелікоптера очільника Ірану
​Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану, усі пасажири загинули (доповнено)– ЗМІ
​Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану, усі пасажири загинули (доповнено)– ЗМІ
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Вертоліт іранського президента здійснив жорстку посадку. Інформації про стан Райсі немає, ‒ ЗМІ (оновлено)
Вертоліт іранського президента здійснив жорстку посадку. Інформації про стан Райсі немає, ‒ ЗМІ (оновлено)
«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
Усик переміг Фʼюрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі
Усик переміг Фʼюрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі
Красюк: «Рефері вкрав нокаут в Усика»
Красюк: «Рефері вкрав нокаут в Усика»
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
ГоловнаСуспільствоЖиття

Голова Інституту нацпам’яті: з Арки дружби народів можна зробити "веселку" чи символ ЛГБТ

Антон Дробович упевнений, що зносити її не потрібно, якщо місто і громада її переозначать.

Голова Інституту нацпам’яті: з Арки дружби народів можна зробити "веселку" чи символ ЛГБТ
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що Арку Свободи українського народу (колишня Арка дружби народів) у Києві не потрібно демонтувати, якщо місто і громада її переозначать.

Таку думку він висловив у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я бачу три сценарії розвитку подій довкола цього об'єкта. Перший сценарій – повний демонтаж. Другий варіант – залишити все як є, і тоді буде демонтаж примусовий, бо рано чи пізно це зроблять самі громадяни, як зробили з Леніним. Третій варіант – залишити арку і зробити, як в 2017 році, з неї веселку як символ ЛГБТ або просто символ веселки над водою", - сказав Дробович.

На його думку, варіант із веселкою - єдиний, який справді переозначує цей об'єкт, ба більше, навколо нього з'являється новий контекст і дискусія.

"Бо тріщина, яка наразі є у виконанні Володимира Кузнєцова і групи, є хорошим і сильним висловлюванням, але вона не стала віральною. Вона не змінила публічний простір так, щоб це зчитувалося, ніхто в приватній розмові не називає її "Аркою тріщини народів". А веселка працює!" - зазначив очільник УІНП.

Водночас Дробович наголосив, що це не єдиний варіант: "Можливо, там можна зробити якусь водяну гірку, яка переозначить функціонально, можливо, щось інше".

  • 14 травня 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення перейменувати Арку дружби народів на Арку свободи українського народу. Пізніше була демонтована скульптурна частина Арки – фігури двох робітників, які символізували "возз’єднання" України та Росії.
  • У квітні 2024 року МКІП визнало колишню Арку дружби народів у Києві такою, що не підлягає занесенню до Держреєстру нерухомих пам’яток. У міністерстві заявили, що монумент може бути демонтований.
  • У КМДА заявили, що колишню Арку дружби народів у Києві не демонтуватимуть, натомість простір біля неї отримає нову концепцію. Арку дружби народів була відкрили 1982 року в Хрещатому парку на честь "возз'єднання" України з Росією. Будівництво тривало близько чотирьох років і було приурочене до ювілею утворення СРСР. Відкрили монумент напередодні річниці Жовтневої революції. Арка народів складається з трьох елементів: арки у вигляді величезної веселки, бронзової скульптури двох трудящих (українця і росіянина, які тримають вгорі стрічку з орденом "Дружби народів") і гранітної скульптури зі сценою Переяславської ради. За монументом розташований оглядовий майданчик, з якого відкривається вид на Дніпро та його лівий берег.
  • У 2016 році тодішній міністр культури Євген Нищук пропонував знести Арку дружби народів, а на її місці встановити пам'ятник воїнам АТО.
  • У 2017 році, до Євробачення, Арку вже перетворювали на "веселку" - її заклеїли різнокольоровим папером, який зняли після завершення пісенного конкурсу.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies