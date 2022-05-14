Київрада ухвалила рішення про переіменування арки Дружби народів

Київська міська рада ухвалила рішення щодо декомунізації назви арки Дружби народів. Тепер це - Арка Свободи українського народу.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Також депутати затвердили перелік понад 40 пам'ятників та пам'ятних знаків, які потрібно прибрати з вулиць і будівель, й передати до музею тоталітаризму.

"Що стосується перейменувань, це - резонансна тема. Ми почули і думки та побажання киян, почули і критику. Тому, щоб не ухвалювати поспішних рішень, залучаємо фахівців інститутів академії наук України, інституту національної пам'яті та інших установ для завершення процесу найменувань. Сьогодні є запит українського суспільства прибрати з карти Києва назви, пов'язані з Росією. Але, нові назви мають жити десятки, а то й сотні років.Тому процес найменувань має бути швидким, проте обгрунтованим", - зазначив Кличко.

Наразі Київрада продовжила рейтингове голосування щодо перейменувать столичних об'єктів до 19 червня. Проголосувати можна в мобільному додатку "Київ цифровий".

Нагадаємо, 26 квітня в києві демонтували пам'ятник біля Арки дружби народів.

Арку дружби народів була відкрили 1982 року в Хрещатому парку на честь "возз'єднання" України з Росією. Будівництво тривало близько чотирьох років і було приурочене до ювілею утворення СРСР. Відкрили монумент напередодні річниці Жовтневої революції. Арка народів складається з трьох елементів: арки у вигляді величезної веселки, бронзової скульптури двох трудящих (українця і росіянина, які тримають вгорі стрічку з орденом "Дружби народів") і гранітної скульптури зі сценою Переяславської ради.

За монументом розташований оглядовий майданчик, з якого відкривається вид на Дніпро та його лівий берег.

У 2016 році тодішній міністр культури Євген Нищук пропонував знести Арку дружби народів, а на її місці встановити пам'ятник воїнам АТО.