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Тенденція до збільшення числа громадян, що повертаються в Україну, зберігається, – ДПСУ

В Україну в’їжджає більше людей, ніж виїжджає.

Тенденція до збільшення числа громадян, що повертаються в Україну, зберігається, – ДПСУ
Фото: facebook.com/DPSUkraine

Протягом останніх днів зберігається тенденція до збільшення кількості громадян, що повертаються в Україну. За минулу добу прибули майже 46 тисяч осіб, з них понад 42 тисячі – українці.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

При цьому за добу 14 травня через західні кордони України з ЄС та Молдовою виїхало більше 37 тис. людей, більшість із них, 22 тис. громадян, перетнули польський кордон.

Загалом за минулу добу 14 травня європейський та молдовський кордон з Україною перетнули майже 84 тис. людей та понад 20 тис. транспортних засобів.

Крім того, 14 травня прикордонники оформили 259 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, пасажиропотік з країн ЄС і Молдови на в'їзд в Україну 16 квітня вперше з початку Росією війни перевищив потік на виїзд. Днем раніше такий факт вперше з 24 лютого був зафіксований на польсько-українській ділянці кордону.

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