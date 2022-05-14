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Прикордонники показали, в яких умовах перебувають захисники Азовсталі в Маріуполі

"Попри все, тут знаходять час для посмішки".

Прикордонники показали, в яких умовах перебувають захисники Азовсталі в Маріуполі
Фото: скрин відео

Державна прикордонна служба України оприлюднила відео, де показала умови, в яких перебувають захисники Азовсталі у Маріуполі.

"У надскладних умовах прикордонники на Азовсталі разом з іншими оборонцями продовжують захищати Маріуполь. Попри все, тут знаходять час для посмішки… А ще є необхідні справи – забезпечити харчування, налаштувати зв'язок… Слава незламним захисникам Маріуполя!" – йдеться у підписі до відео.

Раніше командир прикордонників на Азовсталі полковник Валерій Падитель записав відео, в якому заявив, що військові перебувають у надлюдських умовах, але продовжують боронити свій край.

Віцепрем’єр Ірина Верещук повідомила, що Україна наразі веде перемовини про евакуацію 60 людей з Азовсталі в Маріуполі, де українські військові понад два місяці продовжують тримати оборону попри оточення військами РФ. Йдеться про важкопоранених бійців і медиків.

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