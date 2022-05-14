Мер міста нагадав, що не треба викладати фото з місця обстрілів.

Ворожа ракета влучила в одне з промислових підприємств у Слов'янську в Донецькій області.

Про це у своєму Facebook повідомив голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"Вчора під ракетний удар потрапило одне з промислових підприємств міста. Ворог продовжує руйнувати інфраструктуру в Донецькій області. Нагадую, ми не викладаємо в соцмережі фото та відео з місця прильотів. Не пишемо адреси та назви постраждалих об'єктів. Сподіваюся на вашу розсудливість та розуміння", - сказав мер.

Нагадаємо, що 13 травня високопоставлений представник Пентагону заявив, що українська артилерія заважає Росії просуватися на Донбасі.

Російська армія в понеділок, 9 травня, обстріляла центральну частину Слов'янська на Донеччині.