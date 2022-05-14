На ранок вісімдесятої доби війни втрати ворога в Україні досягли 27,2 тис. живої сили

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов’янському та Бахмутському напрямку.
За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 травня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 27200 (+300) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1218 (+13)
- бойових броньованих машин ‒ 2934 (+34)
- артилерійських систем – 551 (+9)
- РСЗВ – 195 (+2)
- засоби ППО – 88 (+0)
- літаків – 200 (+0)
- гелікоптерів – 163 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411 (+6),
- крилаті ракети – 95 (+0),
- кораблі – 13 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2059 (+17)
- спеціальна техніка – 42 (+1)
Як повідомляли, в полку спецпризначення Нацполіції "Азов" заявили, що захисники Маріуполя з 24 лютого знищили 6 тис. окупантів, зокрема генерала РФ.
Нагадаємо, Україна готова повернути додому тіла загиблих під Києвом і Черніговом російських військовослужбовців. Цей крок відповідає нормам міжнародного гуманітарного права.