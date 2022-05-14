Завтра Київрада розгляне передачу приміщення психіатричної лікарні до фонду, який контролюється російськими олігархами
Завтра Київрада розгляне передачу приміщення психіатричної лікарні до фонду, який контролюється російськими олігархами
Ми входимо в нову довготривалу фазу війни, на нас чекають надзвичайно складні тижні, – Резніков
Ми входимо в нову довготривалу фазу війни, на нас чекають надзвичайно складні тижні, – Резніков
УПЦ МП: “Діяльність попередньої влади та «ПЦУ» і стала одним з приводів військового вторгнення в Україну”
УПЦ МП: “Діяльність попередньої влади та «ПЦУ» і стала одним з приводів військового вторгнення в Україну”
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
ГоловнаСуспільствоЖиття

Авдіївка знеструмлена після нічного обстрілу, Запорізьку область обстріляли з артилерії, – ОВА

По Миколаєву ввечері вдарили з РСЗВ. 

Авдіївка знеструмлена після нічного обстрілу, Запорізьку область обстріляли з артилерії, – ОВА
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Полтавщині.

На Дніпропетровщині ніч минула з однією тривогою. На світанку ворог обстріляв з ураганів Широківську громаду. Люди не постраждали. У кількох будинках вибиті вінка і на подвір’ях касетні боєприпаси, повідомили в зведенні від ОВА станом на 8 ранку.

У Запоріжжі вночі було тихо, по лінії фронту в області тривають бої. Вночі було чутно артилерію на південному сході від обласного центру. Ситуація в області стабільна і прогнозована. 

У Харкові ніч минула з поодинокими обстрілами. Постраждалих немає. По області протягом доби обстрілювали Дергачі, Циркуни, Лозівську громаду та Злочів. У Чугуївському районі постраждала одна людина. На Ізюмському напрямку тривають бої. 

В Луганській області за добу було 30 обстрілів, зруйновано 50 будинків, у Лисичанську – адмінбудівлю заводу гумово-технічних виробів. Найгарячіше було в Сєвєродонецьку. Загиблих нема. 

В Донецькій області стабільно гостра ситуація по всій лінії фронту. Лиман, Авдіївка, Світлодарськ, Торецьк, Марʼїнка, Красногорівка, Новомихайлівка та Вугледар. Авдіївка знеструмлена внаслідок нічного обстрілу. 

На Херсонщині окупанти продовжують обстріли захоплених населених пунктів та здійснюють постріли по сусідніх регіонах. Вчора військові РФ з "градів" обстріляли колони авто з людьми, які евакуювавалися на підконтрольну ЗСУ територію. Є поранені люди, серед яких двоє дітей. Стабільно критична ситуація у селах Високопільської ТГ, Великоолександрівської ТГ, Станіславської, Калинівської, Нововоронцовської ТГ. 

Увечері Миколаїв був обстріляний РСЗО, внаслідок чого пошкоджень зазнало складське приміщення та сталося загорання Балабанівського лісу. Вночі також були обстріли. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих з‘ясовується.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також