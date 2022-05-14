Авдіївка знеструмлена після нічного обстрілу, Запорізьку область обстріляли з артилерії, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Полтавщині.

На Дніпропетровщині ніч минула з однією тривогою. На світанку ворог обстріляв з ураганів Широківську громаду. Люди не постраждали. У кількох будинках вибиті вінка і на подвір’ях касетні боєприпаси, повідомили в зведенні від ОВА станом на 8 ранку.

У Запоріжжі вночі було тихо, по лінії фронту в області тривають бої. Вночі було чутно артилерію на південному сході від обласного центру. Ситуація в області стабільна і прогнозована.

У Харкові ніч минула з поодинокими обстрілами. Постраждалих немає. По області протягом доби обстрілювали Дергачі, Циркуни, Лозівську громаду та Злочів. У Чугуївському районі постраждала одна людина. На Ізюмському напрямку тривають бої.

В Луганській області за добу було 30 обстрілів, зруйновано 50 будинків, у Лисичанську – адмінбудівлю заводу гумово-технічних виробів. Найгарячіше було в Сєвєродонецьку. Загиблих нема.

В Донецькій області стабільно гостра ситуація по всій лінії фронту. Лиман, Авдіївка, Світлодарськ, Торецьк, Марʼїнка, Красногорівка, Новомихайлівка та Вугледар. Авдіївка знеструмлена внаслідок нічного обстрілу.

На Херсонщині окупанти продовжують обстріли захоплених населених пунктів та здійснюють постріли по сусідніх регіонах. Вчора військові РФ з "градів" обстріляли колони авто з людьми, які евакуювавалися на підконтрольну ЗСУ територію. Є поранені люди, серед яких двоє дітей. Стабільно критична ситуація у селах Високопільської ТГ, Великоолександрівської ТГ, Станіславської, Калинівської, Нововоронцовської ТГ.

Увечері Миколаїв був обстріляний РСЗО, внаслідок чого пошкоджень зазнало складське приміщення та сталося загорання Балабанівського лісу. Вночі також були обстріли. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих з‘ясовується.