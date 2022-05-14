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План Росії включав фальсифікацію "референдуму" на Херсонщині, – британська розвідка

Якщо Росія і зможе організувати референдум у Херсоні, то майже напевно підтасує результати.

План Росії включав фальсифікацію "референдуму" на Херсонщині, – британська розвідка
Фото: Колихаєв Ігор/Facebook

Британська розвідка стверджує, що встановлення у Херсоні проросійської адміністрації підкреслює провал політичних цілей РФ в Україні.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, який оприлюднено у Twitter.

Відзначається, що встановлена Росією військово-цивільна адміністрація Херсона оголосила, що попросить Росію включити цей регіон до складу РФ.

У Міноборони Британії додали, що центральна частина плану вторгнення Росії з великою ймовірністю включала використання фальсифікованих референдумів для того, щоб взяти території України під свій контроль.

"Той факт, що Росія досягла успіху лише у встановленні проросійського керівництва у Херсоні підкреслює провал вторгнення Росії у плані її політичних цілей в Україні" - йдеться в огляді.

У розвідці додають, що якщо Росія і зможе організувати референдум у Херсоні, то майже напевно підтасує результати для демонстрації того, що більшість нібито хоче відокремлення від України.

"Жителі Херсонського регіону швидше за все продовжать показувати їх опозицію російській окупації" - йдеться в огляді.

Нагадаємо, що за попередніми підрахунками, з березня з тимчасово окупованого Херсона виїхали близько 45% мешканців. При цьому офіційних зелених коридорів окупанти робити не дозволяли, тому люди ризикували життям і виїжджали, організовуючись у колони.

11 травня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяву окупаційної "влади" Херсона щодо наміру "приєднатися до Росії". Він наголосив, що українська армія обов'язково звільнить місто.

Раніше російські ЗМІ почали поширювати заяву херсонського колаборанта Кирила Стремоусова, якого росіяни називають "заступником голови військово-цивільної адміністрації", про намір звернутися до Путіна з проханням "приєднати регіон до складу Росії".

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