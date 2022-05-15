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Українські полярники підтримали захисників Маріуполя

Полярники записали відео на підтримку захисників Азовсталі.

Українські полярники підтримали захисників Маріуполя
Фото: Скріншот з відео

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" долучилися до всесвітньої акції з підтримки захисників Маріуполя.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Українці, які живуть та працюють на станції "Академік Вернадський", записали відеозвернення до героїв на Азовсталі. Отже, до ініціативи приєдналися наші земляки з усіх куточків світу: Європи, Азії, Північної та Південної Америки, Африки, Австралії та Антарктиди.

У відео українці з "Вернадського" зазначили:

"Захисники Маріуполя! Ми – команда 27-ї Української антарктичної експедиції – підтримуємо кожного воїна, що боронить наші рубежі на території Азовсталі.

Ми цінуємо і пишаємося вашою військовою доблестю, відданістю народу України, незламністю, що за межею людських можливостей. Щомиті ви в думках та серцях кожного з нас.

Станція "Академік Вернадський" з вами! Антарктида з вами! Весь світ з вами! Маріуполь – це Україна!".

Підтримуємо кожне слово наших полярників! Дякуємо захисникам Маріуполя і всієї України! За нами правда, а значить – Перемога”.

Нагадаємо, український гурт KALUSH закінчив виступ у фіналі Євробачення зверненням на підтримку захисників Маріуполя.

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