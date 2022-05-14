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Окупанти звільнили заступника голови Чорнобаївської сільради

2 травня озброєні військові рф захопили приміщення сільради.

Окупанти звільнили заступника голови Чорнобаївської сільради
Фото: t.me/denisovaombudsman

Викрадений російськими загарбниками заступник голови Чорнобаївської сільради, що на Херсонщині, Євгеній Родіонов вже на волі.

Про це сказала його дружина Інна Родіонова, повідомляє Укрінформ.

"Чоловіка відпустили годину тому", - зазначила Родіонова.

За словами жінки, вона спілкувалася з ним телефоном.

Нагадаємо, що 2 травня озброєні військові рф захопили приміщення Чорнобаївської сільської ради. Вони зірвали Державний прапор України, зламали замки у службових кабінетах та сейфах, провели обшук, працівників не допустили до робочих місць, вивісили російський прапор.

Того ж дня, після допиту, з приміщення сільської ради викрали заступника сільського голови Євгенія Родіонова.

Серед викрадених окупантами на Херсонщині 120 людей – представники органів місцевого самоврядування, голови територіальних громад, священнослужителі, учасники АТО/ООС, журналісти та інші цивільні громадяни.

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