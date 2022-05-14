Окупанти звільнили заступника голови Чорнобаївської сільради

Викрадений російськими загарбниками заступник голови Чорнобаївської сільради, що на Херсонщині, Євгеній Родіонов вже на волі.

Про це сказала його дружина Інна Родіонова, повідомляє Укрінформ.

"Чоловіка відпустили годину тому", - зазначила Родіонова.

За словами жінки, вона спілкувалася з ним телефоном.

Нагадаємо, що 2 травня озброєні військові рф захопили приміщення Чорнобаївської сільської ради. Вони зірвали Державний прапор України, зламали замки у службових кабінетах та сейфах, провели обшук, працівників не допустили до робочих місць, вивісили російський прапор.

Того ж дня, після допиту, з приміщення сільської ради викрали заступника сільського голови Євгенія Родіонова.

Серед викрадених окупантами на Херсонщині 120 людей – представники органів місцевого самоврядування, голови територіальних громад, священнослужителі, учасники АТО/ООС, журналісти та інші цивільні громадяни.