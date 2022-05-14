Азовсталь: 14 травня окупанти продовжили штурм

Ворог продовжує штурм території заводу Азовсталь у Маріуполі.

Про це повідомили у телеграм-каналі полку "Азов".

"Протягом всього 80-го дня повномасштабного вторгнення країни-агресора, окупант скидає на захисників Маріуполя авіабомби, задіює важку артилерію і танки. Застосовує велику кількість піхоти для спроб штурму українських позицій. Незважаючи на вкрай критичну ситуацію, оборонці, докладаючи надлюдські зусилля, відбивають намагання прорвати позиції та стримують війська противника", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що родини захисників Маріуполя закликали Китай допомогти в евакуації українських військових з заблокованого росіянами заводу Азовсталь. Україна просить обміняти людей із важкими пораненнями на військовополонених росіян. Поки що мова йде про евакуацію 60 людей, стан яких важкий. Посередництво в евакуації українців з Азовсталі пропонували кілька країн, зокрема Туреччина та Греція, однак росіяни не погоджуються.

Також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко закликав українські телеканали допомогти спростувати брехню окупантів та інформувати про те, що Україна бореться за мешканців міста.